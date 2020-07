Mahle, cessione La Loggia e Saluzzo vicina. Jessica Costanzo (M5S): "Buona notizia per i lavoratori"

"In questi giorni la Mahle informerà i sindacati per esporgli lo stato della trattativa e l’obiettivo del nuovo investitore. Analogo passaggio avverrà con la Regione Piemonte".

"La proposta di acquisizione dei due stabilimenti è finalizzata al loro rilancio - aggiunge Costanzo - dunque non si vedono pericoli per i lavoratori. Per loro questa è una buona notizia. a Mahle si è resa disponibile ad un incontro al Mise dopo la firma del preliminare così che il nuovo investitore possa in quella occasione presentare il Piano Industriale".

"Questo incontro avverrà il 22 luglio, in modo da non perdere tempo nel perseguire la soluzione che cercavamo da tempo", ha concluso la deputata.