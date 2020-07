Reindustrializzazione Mahle, i sindacati: “Non ci sono certezze assolute, esternazioni politiche possono essere controproducenti”

Arriva la nota sindacale siglata dalla Fim e della Fiom di Torino e Cuneo in merito all’ipotesi di reindustrializzazione degli stabilimenti Mahle di Saluzzo e La Loggia a seguito di dichiarazione della deputata Dem Chiara Gribaudo che ha parlato di: "un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per una svolta" e di "possibili investitori".



“In merito alla ipotesi di reindustrializzazione riguardante i siti produttivi Mahle di La Loggia e Saluzzo abbiamo notizie di una possibile concretizzazione in tempi brevi. – scrivono le due sigle confederali dei metalmeccanici - Oggi ci è giunta la convocazione al tavolo istituzionale con il MiSE per il confronto, la data indicata è il giorno 22 luglio.”



“Ad oggi però non esistono certezze assolute né sono state espletate formalità vincolanti. – continua la nota - Riteniamo fuori luogo le dichiarazioni intempestive esternate da alcuni esponenti politici su questa vicenda, dare per certe soluzioni non ancora ben definite e in un quadro così delicato può essere controproducente per gli interessi dei Lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti.”



“Per le organizzazioni sindacali coinvolte – conclude - resta fondamentale il buon esito della trattativa in corso e il conseguente avvio della fase di confronto sindacale finalizzato alla salvaguardia della occupazione.”



Nella nota si evince come le sigle sindacali terranno assemblee con i lavoratori nei due stabilimenti.