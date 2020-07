Raffaele Gallo (Pd): "Una nuova politica regionale per il rilancio del commercio"

Si è tenuta oggi in III Commissione l’audizione dei rappresentanti delle Associazioni del settore del Commercio per gli approfondimenti legati alle principali problematiche emerse a seguito dell’emergenza da Covid-19.

“Da tempo avevo chiesto, a nome del Gruppo Pd, questa audizione perché vogliamo affrontare la crisi di questo settore tanto importante che rappresenta molti posti di lavoro, che fa vivere le nostre città e che, a sua volta, sta vivendo la più grande e rapida trasformazione a causa delle nuove tecnologie e, ancora di più, dopo il Covid, anche alla luce delle nuove prassi introdotte dallo smart working che ha modificato le abitudini delle persone e che è un fenomeno che deve essere governato. E’ molto importante che si avvii un percorso stabile sul tema del commercio e su quello delle trasformazioni del settore. Dobbiamo dare risposte immediate e urgenti alle richieste che il mondo del commercio, duramente colpito dalla crisi causata dalla pandemia, ha avanzato per superare questo momento. E dobbiamo farlo subito. Tanti commercianti si trovavano già in difficoltà prima dell’emergenza, ma oggi abbiamo la possibilità di aiutarli in modo più incisivo”, commenta il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Si definisca quindi – prosegue Raffaele Gallo – una nuova politica che tenga conto in particolare degli aspetti urbanistici e di programmazione commerciale e che possa aiutare i Comuni ad assumere le proprie decisioni e che possa consentire al commercio di essere competitivo. Questa sarà anche la nuova sfida di Torino per i prossimi anni”.