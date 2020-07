La droga viaggiava sul taxi, dentro una valigia con 50 chili di hashish: tre arresti [VIDEO]

Pensavano di viaggiare in taxi per poter aggirare i controlli dei carabinieri. Ma non sono riusciti a farla franca e sono stati scoperti con 50 chili di hashish dentro una valigia. Sono stati così arrestati dai carabinieri tre corrieri della droga sorpresi la scorsa notte nelle vie della movida torinese.

Mancava mezzora a mezzanotte quando i militari si sono insospettiti vedendo una coppia scendere dal taxi trascinando un pesante trolley, in pieno centro. Si sono così fermati a osservare la scena e hanno visto i due avvicinarsi all'ingresso di un noto residence dove li aspettava il terzo complice, sceso a dare una mano al trasporto della valigia.



A quel punto, chiamati i rinforzi, i carabinieri sono entrati in azione e li hanno fermati, chiedendo di aprire il bagaglio. All'interno c'erano ben 50 chili di hashish, suddiviso in panetti da cinquecentro grammi ciascuno, pronti per lo spaccio. I tre, due uomini e una donna, sono stati portati al Comando Provinciale e arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Nella camera d’albergo di uno dei tre sono stati anche trovati e sequestrati tremila euro in contanti.

La droga, circa cinquantamila dosi, destinate allo smercio nel capoluogo piemontese e nell'hinterland, avrebbe potuto fruttare al dettaglio fino a quattrocentomila euro.