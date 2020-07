Artigiani in coda, la ripartenza non viaggia in tripla corsia: "Annullare i pedaggi sulle autostrade per la Liguria"

Code infinite, cantieri e viaggi della speranza: gli spostamenti tra Piemonte e Liguria non affliggono soltanto i vacanzieri, ma creano parecchi problemi anche a chi deve viaggiare per lavoro. E così, le immagini di vetture incolonnate che sono diventate purtroppo abituali in queste settimane, sono la triste compagnia anche per artigiani e autotrasporto. Un settore che - solo nella nostra regione - conta 6.403 imprese artigiane e ha deciso di far sentire la propria voce: il rischio, infatti, è che i costi potrebbero aumentare anche del 20 per cento, in queste condizioni.