Chieri, dal 19 al 26 luglio parte la campagna "Lo sconto è + buono"

“Come Comune abbiamo già attivato diverse misure finalizzate al sostegno e al rilancio delle attività economiche, per esempio il differimento dei termini di pagamento dei tributi comunali, l’esonero della COSAP (non solo a favore delle attività di somministrazione ma anche delle attività commerciali e artigianali) e la semplificazione delle procedure di occupazione suolo. Per dare un nuovo impulso alle attività produttive e commerciali cittadine, anziché distribuire risorse a pioggia con il rischio di produrre risultati poco significativi, abbiamo proposto al Tavolo di Partenariato di ricorrere allo strumento dei ‘buoni sconto’, ovvero voucher convertibili a scadenza, che consentono di ridurre i prezzi ma producendo un effetto moltiplicatore degli acquisti (si calcola che ogni buono sconto generi in media due vendite), contribuendo così a far circolare la ricchezza sul territorio, anche stimolando il turismo, perché i buoni sono spendibili solo in esercizi chieresi ma anche da non residenti a Chieri. Non solo: gli esercizi di ristorazione aderenti all’iniziativa praticheranno uno sconto ai clienti che esibiranno il buono”.