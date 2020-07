Controlli antidroga ad Alassio: due torinesi segnalati alla prefettura

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Alassio, con il fattivo ausilio del nucleo cinofili, hanno setacciato questa mattina le persone in transito nelle ferrovie. Sono stati sorpresi due giovani torinesi, appena scesi dal treno. Non sono sfuggiti al fiuto del cane antidroga gli zaini dei due, all’interno dei quali sono stati trovati dieci grammi di marijuana e hashish, sequestrate dai militari dell'Arma. I due giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.