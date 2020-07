A Fenestrelle una panchina gigante

Inaugurata ieri la panchina gigante nella borgata Pequerel a Fenestrelle, presente il presidente di Cia Piemonte, Gabriele Carenini.

“Iniziative come questa - dichiara Carenini - non possono che fare bene al territorio. I nostri complimenti al sindaco e alla protezione civile, ma anche agli allevatori che hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell’opera. Far rivivere le aree rurali, montane e pedemontane è uno dei punti fermi del nostro progetto ‘il Paese che vogliamo’. Incentivare il turismo, lo sviluppo abitativo e il lavoro sono obiettivi a noi cari, per raggiungere i quali, però, sono necessari servizi, infrastrutture e strutture. Bisogna valorizzare le aree extra urbane, per fare in modo che i cittadini possano ripopolare le nostre montagne".