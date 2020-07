Streaming Online: illegale o lecito?

Il periodo del lock down ha riaperto la caccia alle serie Tv e hai film online sul web. Dai primi risultati del motore più gettonato in italia, Google , possiamo trovare le piattaforme, colosso, di Netflix e simili portali come InfinityTv. Queste piattaforme con l’impossibilità da parte di tutti noi di uscire e socializzare durante un aperitivo o un dopocena, hanno acquisito un notevole traffico aggiuntivo inserendosi tra le aziende più redditizie del mercato web online del momento e del futuro. Con l’ampissima offerta del web, Netflix e Infinity hanno soddisfatto la maglio parte del pubblico e intrattenuto per ore e ore chiunque avesse l’esigenza, con un piccolo canone mensile, di passare un po’ di tempo davanti a qualche storia del passato, futuristica o animata. Ma il web non è solo questo.

Le categorie sono molte come i film di avventura, film thriller, film d’orrore, film per adulti , film d’amore, commedie, fantastici e futuristici, ci si può imbattere in piattaforme meno lecite o addirittura in link “ip tv”. Ma cos’è l’IP TV? Per farla semplice con l’IP TV è possibile vedere qualsiasi canale a pagamento e qualsiasi film (dipende dalla selezione effettuata dall’hacker) previo un piccolissimo compenso che si aggira a circa 10 euro al mese. Si compra questo link, da siti illeciti, ma diciamolo pure, illegali, ed installandoli su normali decoder si prende visione di un super pacchetto full optional. Il fenomeno della IpTV è molto contestato e sotto controllo.

La polizia postale è sempre alla ricerca di chi lo utilizza, in quanto è reato, e di chi lo distribuisce. Quindi questo sistema, a differenza di `netflix e piattaforme ondemand simili, è sicuramente illegale. Un’altra opzioni di visione film e serie tv illegale è quella dei torrent. Si prensentano come siti normali, che hanno un link in grado di scaricare dei video online, direttamente o tramite dei programmi Peer to Peer, (in grado di scambiare file tra computer accesi), ma nascondono un’altra illegalità. La visione di un film protetto da copyright e da diritti di visione gratuitamente e soprattutto all’insaputa del distributore è illegale.

La tecnologia negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante. Non è retorica, ma verità. Con uno smartphone ed un collegamento con internet è possibile fare ogni cosa e in questo caso, trasformare un viaggio in treno, una pausa pranzo, un paio di ore dopo cena seduti sulla propria poltrona, in una emozionante saletta cinema personale, ma bisogna sempre fare attenzione che tutto ciò che è facile su web (e molte volte capita proprio che lo sia)non sempre è legale. Quindi attenzione, le tentazioni ci sono e sono facili da raggiungere in rete, ma ognuno di noi sa cosa è meglio fare. Buona visione sulle piattaforme che ci fanno stare tranquilli!