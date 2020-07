Africa System of Sound-dreaming Bob Marley agli aperitivi di Collisioni a Barolo

Continuano gli aperitivi in musica di Collisioni nel Cortile del Castello di Barolo, per consolare tutti coloro che a causa della pandemia non hanno potuto assistere alla dodicesima edizione del festival Agrirock nelle Langhe.

E così giovedì 23 luglio, presso il dehor del ristorante del Castello, Collisioni ospiterà una serata di grande musica, il live Africa Unite System of a Sound, un viaggio e un dialogo musicale tra le due teste pensanti degli AfricaUnite: Bunna e Madaski. Un Clash che alterna brani cantati e dubbati in diretta degli AfricaUnite alle elaborazioni live dub.

Ad inizio serata, racconteremo tramite canzoni e videoclip sul grande schermo del videowall del castello la vita meravigliosa e il messaggio di Bob Marley. Dagli esordi della povertà contadina, presso la fattoria dei nonni mungendo vacche e coltivando banane, fino al successo e al concerto di Torino nel 1980. L'anno successivo nascevano gli Africa Unite.

L'apericena nel cortile del Castello in puro stile Agrirock sarà allietato da tre assaggi di grandi rossi e bianchi del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato alla presenza degli stessi produttori. E dalla partecipazione dei produttori di formaggi piemontesi del progetto di filiera corta Compa per sensibilizzare il pubblico in un anno così difficile per i piccoli produttori artigianali a scegliere prodotti della nostra regione.

Vi aspettiamo per una serata magica di grandi sapori, profumi e grandi suoni. Reggae, roots, dub, elettronica, unite sotto il comune denominatore del sound che, da sempre, ha influenzato la produzione musicale di questa storica band italiana.

Il costo per il live comprensivo di degustazione dei vini del Monferrato e dei formaggi di filiera corta piemontese ha un prezzo popolare di 10 euro ed è necessaria la prenotazione. L'evento sarà svolto nel pieno rispetto delle nuove normative contro la diffusione del Covid.

Per prenotarsi basta scrivere a info@collisioni.it