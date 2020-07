Con l'arrivo dell'estate a Mondojuve è tempo di avventura

A partire da domani, giovedì 16 luglio, l’estate di Mondojuve Shopping Village si trasformerà in una fantastica avventura per i visitatori più giovani, ai quali saranno dedicate due attrazioni temporanee, ospitate nella piazza del Retail Park.

In linea con le indicazioni sanitarie e le misure anti - Covid-19 in vigore, il Centro offrirà l’opportunità di vivere delle grandi emozioni, in totale sicurezza.

Parco avventura “Adventure Trip”

Dal 16 luglio al 16 agosto (15/08 riposo) – Un vero e proprio percorso avventura su palafitte, permetterà ai bambini di cimentarsi con il “brivido” di attraversare ostacoli sospesi, assistiti da personale specializzato e in completa sicurezza.

Orario della struttura:

- dal lunedì a venerdì, 14:00 - 20:00

- sabato e domenica, 11:00 - 13:00 e 14:00 - 20:00

Sherpa

Dal 18 agosto al 14 settembre – Una grande scalinata da ascendere, che porta in vetta fino ad un’altezza di quasi 10 metri. Prende il nome dal gruppo etnico originario delle montagne del Nepal da cui provengono più frequentemente i portatori che accompagnano le spedizioni alpinistiche alla conquista delle cime himalayane. Anche il partecipante deve compiere una scalata, dotato di un’imbragatura di sicurezza, al termine della quale effettua un salto nel vuoto rimanendo agganciato tramite un moschettone ad un argano a motore che calibrerà la discesa.

Orario della struttura:

- dal lunedì a venerdì, 14:00 - 20:00

- sabato e domenica, 11:00 - 13:00 e 14:00 - 20:00

L’accesso, consentito ai bambini con altezza minima di 100 cm, sarà a pagamento (€ 2) per entrambe le attrazioni e la metà dell’intero ricavato sarà devoluta in beneficienza alla Fondazione Piemontese per la Ricerca contro il Cancro (Fprc Onlus).

Mondojuve offre un’esperienza di acquisto completa, dall’abbigliamento ad oggetti per la casa e il tempo libero, dalla cura della persona, alle calzature, a una gamma completa di servizi e di golose proposte di ristorazione, senza dimenticare lo svago e il divertimento per i clienti più piccoli.