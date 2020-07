Moncalieri rende omaggio alla reliquia del Beato Bernardo, il suo santo patrono

E' stato, come al solito, uno dei momenti più attesi delle celebrazioni per il santo patrono di Moncalieri. A mezzogiorno di oggi, mercoledì 15 luglio, la reliquia del Beato Bernardo è rientrata alla Collegiata per la deposizione dei fiori da parte del sindaco Paolo Montagna,

Quindi c'è stata la cerimonia dell’accensione del cero all’interno della parrocchia, momento sempre intenso e speciale. "Una grande emozione accendere di nuovo la luce sulla nostra storia e sul nostro futuro", ha detto Montagna. "Viva il Beato Bernardo, viva Moncalieri".

In serata, sempre alla Collegiata, è prevista la Santa Messa, che nell'occasione sarà officiata dall’arcivescono di Torino, Mons. Cesare Nosiglia.