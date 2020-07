Una piantina per gli anziani di Torino: si cercano donatori di un "sorriso"

“Scusi, vorrei regalare una “Piantina del sorriso” ai dieci anziani che vivono nel mio palazzo: come posso fare?”. Da questa idea di Marco, portinaio di un condominio di Torino, nasce l’iniziativa “Diventa un custode del sorriso” della cooperativa Sociale Zenith in favore dei pensionati, colpiti duramente dall’isolamento nel lockdown per il Covid.

Nel mese di giugno la realtà ha donato 60 vasi ad altrettante persone che vivono nel capoluogo, come segno di vicinanza ad una fascia della popolazione maggiormente toccata dall’emergenza sanitaria degli scorsi mesi, Ma le richieste hanno superato le disponibilità e quindi la cooperativa è alla ricerca di cittadini che vogliano comprare una “Piantina del Sorriso”: l’obiettivo è di riuscire a consegnarne 30 entro il 31 luglio, agli anziani che ne hanno fatto richiesta.

“Donare una kalanchoe – spiega la Presidente di Zenith, Maria Piera Mondo - è semplice. Chi lo desidera potrà fare una donazione minima di 10€ (da fare al sito https://prometeozenith.it/un-fiore-per-te/), con la quale ci consentirà di regalare una piantina (con vasetto e indicazioni per prendersene cura) direttamente a casa del destinatario. Il donatore potrà anche scrivere un messaggio per la persona che la riceverà”. “Poi, noi -prosegue - porteremo la piantina in dono a una persona anziana di Torino che ne ha fatto richiesta, con una lettera che rechi il nome del generoso donatore (ad esempio, “Per Antonella, da parte di Giovanni”) e, se quest’ultimo lo desidera, il suo messaggio. Infine, aggiorneremo tutti sul viaggio compiuto dalle piantine, facendo sapere quando arriverà a destinazione”.