EnAIP Nichelino forma i giovani con corsi triennali di vendita e turismo

150 allievi coinvolti nella formazione a distanza. Un successo per Enaip Nichelino, ottenuto grazie all’integrazione tra il modello pedagogico di Enaip, che mette al centro l’inclusione di tutti gli allievi, e la didattica digitale, ma soprattutto grazie ad una community di formatori e tutor che ha saputo mettersi in gioco come una grande squadra.

«In questi mesi - spiega il Direttore Alberto Migliore - abbiamo ripensato e modificato il nostro modo di fare scuola. Abbiamo rivisto contenuti didattici e ripensato a tempi di somministrazione di attività e compiti e alla valutazione degli apprendimenti a distanza. Abbiamo modificato anche i nostri ruoli, che ci hanno visti trasformati da formatori ad esperti nell’utilizzo di nuove tecnologie. Nonostante le oggettive difficoltà, non abbiamo mai perso di vista i nostri valori, primo fra tutti l’inclusione, cercando di non lasciare indietro nessuno. Come? Utilizzando ogni metodo per raggiungerli: mail, piattaforme digitali, classi virtuali, App, Registro Elettronico».

Intanto in questi giorni nel centro si sono svolti gli esami per ottenere la Qualifica Professionale, in cui sono stati coinvolti circa 40 allievi e allieve. Attiva anche la possibilità di iscriversi ai corsi triennali gratuiti per ragazzi (14-24 anni) sul sito www.enaip.piemonte.it di:

- OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA - STRUTTURE RICETTIVE

- OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

Si tratta di percorsi che alternano teoria e pratica di laboratorio, con la possibilità di fare esperienze di stage in azienda (300 ore), con un alto valore formativo e concrete potenzialità occupazionali.

“Risultati che premiano i nostri sforzi – spiega Migliore- che, nonostante una difficile situazione economica e sociale non abbiamo mai smesso di investire per garantire ai nostri studenti una formazione di eccellenza: a partire dalla qualità della didattica e da strutture accoglienti e sicure”.

Tra i punti di forza anche il dialogo con il sistema economico-produttivo del territorio e l’ascolto dei suoi bisogni, e l’utilizzo di strumenti come lo stage o il “project work”, messo in atto a causa delle misure anti COVID.

Per informazioni sui corsi: www.enaip.piemonte.it

Segreteria: Via Polveriera 25- Tel.011-6272360- csf-nichelino@enaip.piemonte.it