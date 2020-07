Eataly e 8Gallery investono sulle piste ciclabili: ecco come cambia via Nizza da fine settembre

Un investimento di 300 mila euro per la nuova pista ciclabile e il restyling di via Nizza tra piazza Carducci e via Biglieri. E' il progetto di Eataly approvato dalla Città di Torino lo scorso giugno, come opera di compensazione legata all'ampliamento dei locali commerciali, e presentato ufficialmente in Circoscrizione 8 in questi giorni.

Il nuovo tratto, della lunghezza di circa un chilometro, avrà una traiettoria pressoché parallela a via Nizza, e si svilupperà inizialmente, tra piazza Carducci e via Tepice, sotto gli alberi, per poi spostarsi, proseguendo verso l’esterno della città, sul lato sinistro della via, a ridosso del marciapiede.

Della cifra investita, solo 120 mila euro copriranno direttamente gli interventi ciclabili. Lungo il percorso interessato dall'opera è infatti previsto anche l’adeguamento degli impianti semaforici e l'inserimento di percorsi tattili per disabili visivi in prossimità degli attraversamenti pedonali, con conseguente modifica parziale degli scivoli.

"Vogliamo rassicurare tutti i residenti e i commercianti - dice il vicepresidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano - sulla situazione dei parcheggi: ne spariranno soltanto 17, a fronte dei circa 160 sacrificati dai lavori per il primo tratto di pista da corso Vittorio Emanuele II".

Il termine dei cantieri è previsto entro il 30 settembre, dal momento che l'inaugurazione dei nuovi spazi di Eataly è fissata al 1° ottobre.

Sarà invece onere di 8Gallery coprire i costi del proseguimento della pista fino al grattacielo della Regione, sempre legato al piano particolareggiato del Lingotto. Anche qui, essendo in ballo l'ampliamento commerciale nell'ex Padiglione 5 del complesso fieristico, si tratterà di opere di compensazione fornite alla città.

"Terminato questo secondo tratto - spiega ancora Miano -, il Comune dovrà trovare le risorse necessarie per far convergere la pista ciclabile con piazza Bengasi. I lavori sono partiti da circa un mese: siamo molto felici soprattutto per la risistemazione di marciapiedi e impianti semaforici. Come circoscrizione, ci occuperemo di riasfaltare la carreggiata di via Nizza da piazza Carducci fino a corso Spezia, che al momento presenta degli attraversamenti pedonali molto pericolosi. A settembre l'intera zona sarà completamente rinnovata".