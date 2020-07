Week-end ai Musei Reali: un ricco calendario di eventi tra visite speciali e disegno a mano libera nei Giardini

Dopo la riapertura del Giardino Ducale e del Boschetto, tornati finalmente a essere patrimonio dei torinesi e di tutti i turisti, prosegue la ricca proposta di attività ed eventi dei Musei Reali. Nel fine settimana sono molte le iniziative per riscoprire la meraviglia dei grandi ambienti aulici e dei Giardini.

Dal virtuale al Reale

Se durante il lockdown l’esperienza di visita si è trasferita sui canali digitali e sulla piattaforma èreale (ereale.beniculturali.it), ogni mercoledì e venerdì alle ore 17 gli approfondimenti tematici tornano in museo con il programma “Dal virtuale al Reale”. Curatori e tecnici dei Musei Reali conducono i visitatori alla scoperta di opere e luoghi meno noti, rivelando inedite curiosità. Il 17 luglio la restauratrice Linda Lucarelli presenterà “L’Oriente a Palazzo: gli stipi giapponesi nell’Appartamento dei Principi”, mentre il 22 luglio l’archeologa Patrizia Petitti racconterà “Prove di allestimento: Sumeri e Assiri in passerella”. La visita costa 7 euro.

Visite speciali

Venerdì 17 luglio, alle ore 18, il pubblico avrà la straordinaria opportunità di accedere all’Appartamento della Regina Elena, percorso composto da sale di grande fascino arredate e decorate da affreschi mitologici, stucchi dorati, parati in seta alla cinese, pavimenti in marmi policromi, e alle sorprendenti Cucine Reali. L’incontro si concluderà con un aperitivo al Caffè Reale. L’evento è aperto a un massimo di 8 partecipanti e costa 25 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei, 30 euro per i non Abbonati. È possibile prenotare la propria esperienza scrivendo all’indirizzo info.torino@coopculture.it oppure acquistare in cassa il biglietto fino ad esaurimento posti.

Sabato 18 e domenica 19 luglio alle ore 12 e alle ore 15 l’itinerario “Bentornato a Palazzo!” è visitabile con gli storici dell’arte e le guide di CoopCulture, alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l’Armeria e la Galleria della Sindone, per scorgere il restauro “a vista” dell’altare della Cappella. Il percorso, della durata di un’ora, è visitabile in gruppi composti al massimo da 8 persone ciascuno, al costo di 7 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali. Per una visita individuale, è possibile scaricare l’APP ufficiale dei Musei Reali, comprendente l’audioguida completa con oltre 35 ascolti oppure acquistare al Museum Shop la nuova guida a stampa pubblicata da Allemandi Editore, realizzata dai Musei Reali in collaborazione con CoopCulture.

Il percorso prosegue al secondo piano di Palazzo Reale, ogni ora dalle 10 alle 18, con la visita all’Appartamento dei Principi di Piemonte e il suggestivo affaccio sul terrazzo, dal quale ammirare i Giardini Reali e piazza Castello. Le visite, della durata di un’ora, sono condotte dai volontari dell’Associazione "Amici di Palazzo Reale". Il biglietto è acquistabile in cassa il giorno stesso al costo di 7 euro.

Attività ai Giardini Reali

Sabato 18 luglio, grandi e piccoli appassionati del disegno a mano libera non potranno perdere l’appuntamento con “MRT Garden Drawing 2020”: affiancati dai giovani artisti e maestri della Pinacoteca Albertina, i partecipanti si cimenteranno con il disegno dal vero, prendendo ispirazione dalla natura e dall’affascinante panorama architettonico che incornicia il Giardino Ducale e il Boschetto. L’attività e l’accesso ai Giardini Reali sono ad ingresso libero.

Nel weekend si aggiunge anche l’esperienza “Welcome green”, osservazione guidata alla scoperta delle specie floreali che impreziosiscono i Giardini Reali, in programma sabato 18 luglio alle ore 11 e domenica 19 luglio alle ore 16, a costo di 7 euro. È possibile acquistare il biglietto online sul sito dei Musei Reali www.museireali.beniculturali.it, prenotarsi con un’e-mail all’indirizzo info.torino@coopculture.it, chiamando il numero 011.19560449, oppure direttamente in biglietteria il giorno dell’evento o nei giorni precedenti.