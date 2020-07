Davanti all'ex Fluido la prima edizione del Green Dot, tra concerti e food

L'estate al parco del Valentino rivitalizza anche i vecchi spazi in disuso, prima destinati all'abbandono. Torna ad animarsi da questa mattina - e per il prossimi trenta giorni - il prato antistante l'ex Fluido, grazie all'apertura del punto verde Green Dot, a cura dell'associazione Spiriti Indipendenti. Fino al 16 agosto, questa prima edizione ospiterà concerti, talk e degustazioni, grazie a importanti collaborazioni come Festa della Musica, Torino Digital Days, This is Indie, Torino Wine Week e molti altri soggetti.

Per tutta la giornata di oggi, dalle 10 alle 18, musica e food corner a cura di Poormanger, che offre le sue specialità adatte a tutti i tipi di palati e regimi alimentari. Dalle 18 comincerà la festa di inaugurazione, con il format "Famosa" (dj-set e karaoke), che si ripeterà ogni venerdì. Il sabato, invece, spazio ai musicisti locali emergenti, mentre la domenica sarà dedicata alle attività per le famiglie.