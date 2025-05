Metrologia tra arte e scienza: viaggio nei laboratori dell’INRiM

In occasione della Giornata Mondiale della Metrologia, che celebra la firma della Convenzione del Metro, l’INRiM – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – apre le porte del suo Campus, in strada delle Cacce 91, a Mirafiori Sud, per un evento gratuito dedicato al mondo della scienza, delle misure e della curiosità.

Domenica 25 maggio 2025, dalle 14 alle 18:30, le visitatrici e i visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino le attività di ricerca dell’Ente e di avvicinarsi al mondo delle misure, fondamentale nella vita quotidiana e nello sviluppo scientifico e tecnologico.

Un viaggio nel mondo delle misure

L’evento “Domenica in Scienza: un viaggio nel mondo delle misure” prevede un ricco programma di iniziative tra cui visite guidate ai laboratori di ricerca, talk scientifici, attività di divulgazione ed esperienze ludico-scientifiche pensate per ogni età, in un clima di partecipazione e scoperta condivisa.

Connessioni astrali

Durante l’evento sarà anche visitabile, all’interno del Campus scientifico, la mostra “Connessioni Astrali: 7 alfabeti tra la terra e le stelle”, dello scultore torinese Riccardo Cordero, con la curatela di Silvana Nota. L’esposizione vede l’installazione di 7 opere; 7 come le unità di misura di base del Sistema Internazionale (SI), in un suggestivo dialogo tra arte e scienza. L’edizione 2025 assume un importante valore in quanto ricorre il 150esimo anniversario della Convenzione del Metro, firmata a Parigi il 20 maggio 1875.

Con questa iniziativa, l’INRiM rinnova il proprio impegno nella divulgazione scientifica, avvicinando la cittadinanza al cuore della ricerca e rendendo la conoscenza accessibile, e coinvolgente. Per partecipare alle esperienze in programma, si consiglia la prenotazione online in modo da garantirsi l’accesso.