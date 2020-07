Prosegue la manutenzione del verde lungo le pertinenze del raccordo Torino-Caselle

Anas ha programmato la prosecuzione della manutenzione del verde lungo le pertinenze del raccordo autostradale n. 10 “Torino-Caselle”. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 20 luglio sarà attivo il restringimento di carreggiata in tratti saltuari e in entrambe le direzioni, con indirizzamento del traffico sulla corsia di sorpasso.

La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria 8–18 fino al 30 luglio.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.