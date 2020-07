20 manifestanti No Tav denunciati dopo gli scontri di questa notte

20 manifestanti No Tav sono stati denunciati dalla Questura di Torino per le proteste della scorsa notte in Val Susa ed altri sono in corso di identificazione.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre un centinaio di persone. Alcuni, travestiti, hanno cercato di danneggiare il cancello che impedisce di avvicinarsi al cantiere della Torino-Lione, altri hanno lanciato pietre e artifizi in direzione delle forze dell'ordine, che hanno riposto col lancio di alcuni lacrimogeni.

Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.