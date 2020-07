Tenta un gesto disperato, salvato dai Vigili del Fuoco

Poteva avere conseguenze tragiche il gesto di un uomo che, nella serata di ieri, venerdì 17 luglio, forse in preda alla disperazione, aveva deciso di gettarsi da un ponte in via Toscanini.

La Polizia ha cercato invano di farlo desistere, lui si è gettato ma per fortuna il tentativo autolesionista non ha avuto buon esito. Subito contattati dagli agenti, i Vigili del Fuoco sono arrivati sul luogo e, con l’ausilio di corde e autoscale, sono riusciti a imbarellare e a riportare su l’uomo, consegnato poi al personale del 118 per le cure del caso, prima di essere trasferito al San Giovanni Bosco.

Nonostante le ferite riportate e alcune ossa rotte, a seguito della caduta, la persona non è in pericolo di vita e questa è già una grande notizia.