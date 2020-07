A Collegno nuovo look per il viale dei Gelsi

Un nuovo look tutto green. A Collegno, al confine con Venaria, si pensa a una nuova veste per l'ambiente cittadino, in una collaborazione che punta ad arricchire la propria natura. Savonera, infatti, dà il benvenuto a settanta nuovi gelsi e a 193 nuove potature di quelli già presenti.

"Una collaborazione importante grazie alla quale ci prendiamo cura del territorio e rendiamo più piacevole il percorso di chi ogni giorno frequenta questa bella pista ciclopedonale a piedi e in bici", ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano. "Collegno ha una grande attenzione all’ambiente e una cura particolare per i dettagli che rendono i suoi luoghi naturali e urbani vivibili e accoglienti".