Azzolina: "La riapertura delle scuole è una sfida per tutti, basta toni apocalittici"

E’ durata circa tre ore la riunione del tavolo regionale sulla ripresa della scuola a settembre, svoltasi nello storico liceo classico D'Azeglio di Torino, alla presenza della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti degli Enti locali, della Regione, la sindaca di Torino Chiara Appendino, i rappresentanti di genitori e studenti, associazioni dei disabili, scuole paritarie, sindacati, dirigenti scolastici che hanno raccontato lo stato dell'arte.

Risorse, personale in più, trasporti, sono stati i temi al centro del confronto, mentre l’Ufficio scolastico regionale, con il direttore Fabrizio Manca, ha ricordato che la prossima settimana ci sarà un confronto specifico sui trasporti. “La riapertura della scuola coinvolge in primis il ministero dell'Istruzione, ma tutto il Paese. Dobbiamo ricordarlo sempre”, ha detto, la Azzolina nell’intervento conclusivo. “La riapertura è una sfida che o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. È una sfida che riguarda tutti".

"I discorsi apocalittici non servono a nessuno, terrorizzano le famiglie e non tengono conto del lavoro che si sta facendo h 24 per riaprire a settembre", ha concluso la ministra dell'Istruzione.

I sindacanti, però, incalzano Azzolina e il Governo: "È stato un incontro che ha segnato uno stato dell'arte : i tempi stringono e le soluzioni concrete non sono ancora state definite". Così Luisa Limone segretaria piemontese di Flc Cgil , a nome delle altre organizzazioni di categoria presenti al tavolo regionale sulla ripresa a settembre, riunitosi questa mattina.

Per i rappresentanti dei lavoratori "occorre arrivare a settembre con maggiori certezze in relazione all'organico, al sistema dei trasporti, al diritto allo studio per tutti gli allievi, anche di quelli più fragili e in difficoltà, e in più in generale abbiamo sottolineato la necessità di tutti gli studenti di tornare a scuola tutti insieme", ha spiegato Luisa Limone.