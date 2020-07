Azzolina da Torino garantisce: "Il 14 settembre la scuola riaprirà per tutti"

Una frase chiara per sgombrare il campo da ogni dubbio: "Il 14 settembre la scuola riapre e riapre per tutti. Gli organici e le risorse ci sono". Così la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a margine di un incontro con il tavolo regionale sulla riapertura oggi al Liceo D'Azeglio di Torino.

All'esterno dell'istituto alcuni manifestanti hanno esposto striscioni di aperta contestazione nei suoi confronti: "Ministra ti odiamo. Fatti due domande, a settembre le risposte te le diamo noi".

"È stato approvato il decreto Rilancio, ci sono 1,6 miliardi, un altro miliardo stiamo trovando. Voglio rassicurare non solo le famiglie e gli studenti ma anche tutto il personale scolastico", ha aggiunto la Azzolina. "Siamo una grande squadra, una grande comunità e la scuola a settembre riparte".

"La data è il 14 e spero che su questo non ci siano più dubbi perché non si può più sentire che non si sa quando la scuola riapre", ha detto ancora. "Il 14 la riapertura per tutti, è dal primo settembre ci sarà il recupero per gli studenti che sono stati un po' più in difficoltà".

Quanto al reperimento di personale docente, la ministra dell'Istruzione ha precisato: "Abbiamo ancora le graduatorie concorsuali del 2016, ci sono ancora le graduatorie a esaurimento, in più sono stata l'ideatrice della cosiddetta 'call veloce ' che permetterà di potersi anche trasferire di regione, volontariamente, per prendere ruoli".

"E poi c'è l'altro concorso straordinario che dovrà partire e permetterà la retrodatazione dei ruoli al primo settembre 2020", ha aggiunto la Azzolina, che poi a proposito del rapporto con i sindacati ha aggiunto: "Siamo assolutamente disposti a collaborare: li ho visti e ho detto loro che sono pronta a fare tutti i tavoli che vogliono, anzi sono due settimane che aspetto che si apra il tavolo per il protocollo sulla sicurezza. Siamo qui per collaborare e trovare delle soluzioni".



"L'apertura a settembre è una sfida difficile - ha osservato la ministra dell'Istruzione - ma sto lavorando h24, amo la scuola ci credo. La mia presenza qui non è una passerella, come non lo è in tutte le altre regioni, a volte ci sono dubbi e li chiariamo. Siamo qui per trovare soluzioni per il bene della scuola che appartiene a tutti, non è del ministero dell'Istruzione".



Quanto alle dubbi sollevati in merito alla sicurezza legata al distanzamento, che in Italia è previsto di un metro da bocca a bocca, mentre in altri paesi europei sarebb superiore, la Azzolina ha osservato: "Ditemi in quali paesi, perché le linee guida le abbiamo scritte noi in Italia per primi. Il distanziamento in alcune nazioni è saltato, noi lo stiamo mantenendo perché abbiamo il senso della prudenza e della precauzione".

"Detto ciò - ha proseguito - è evidente che stiamo cercando anche altri spazi, stiamo firmando con il ministro Franceschini un protocollo che permetta di utilizzare spazi negli archivi, nelle biblioteche, nei musei, nei cinema, nei teatri, nei luoghi di cultura. Stiamo cercando anche altri spazi in edifici scolastici che erano stati dimessi e che possono essere ancora utilizzati".



La ministra ha fatto notare che "stiamo acquistando banchi nuovi, singoli, che permettono di avere più spazio all'interno delle attuali aule, è un investimento importante anche di modernizzazione degli arredi. Stiamo provando a fare investimenti che restino nel tempo: i banchi oggi servono a distanziare, domani ci serviranno ad avvicinare gli alunni e a permettere nuove forme di didattica", ha concluso Azzolina.