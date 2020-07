Nuova Ztl, la richiesta di Fabrizio Ricca (Lega): "Il centro di Torino sia aperto veramente"

"Il centro di Torino deve essere aperto, ma veramente. I cittadini devono essere liberi di raggiungerlo". Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale e assessore regionale Fabrizio Ricca commenta la proposta di nuova Ztl presentata nei giorni scorsi dall'amministrazione torinese.

"Ingresso a ticket o a consumo? Cambia poco nella sostanza", dichiara Ricca che sollecita la sindaca Chiara Appendino e la sua giunta a "smetterla di ipotizzare chiusure e tasse per i torinesi che vogliono raggiungere il centro città". Per l'esponente del Carroccio "specialmente in un momento di crisi come questo, con i consumi dei negozi piegati per l'emergenza Coronavirus, avanzare idee legate a Ztl e ulteriori balzelli è assurdo".

"Il centro deve rimanere aperto e raggiungibile da tutti" ribadisce Ricca, secondo il quale "in ballo c'è anche la tenuta economica del tessuto commerciale della città".