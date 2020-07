Moncalieri, oggi seconda e ultima giornata di "Rose al Castello"

Oggi, domenica 19 luglio, seconda e ultimaa giornata per «Rose al Castello» a Moncalieri, dopo che ieri il pubblico è accorso in gran numero alla manifestazione, la prima dalla riapertura della Residenza Sabauda avvenuta il 3 luglio scorso.

A concorrere al successo della prima giornata sono stati, probabilmente, la qualità della manifestazione in sé, – giunta alla sua quarta edizione e che sta diventando un appuntamento atteso dai monregalesi e non solo – l’aria rinfrescata che ha reso più gradevole passeggiare all’aperto e il piacere di stare insieme in piena sicurezza, dopo i mesi in cui tutte le manifestazioni avevano dovuto essere annullate o posticipate. Anche «Rose al Castello» è stata rimandata di oltre un mese rispetto al solito a causa della situazione sanitaria in atto, ma gli organizzatori non hanno voluto rinunciare. Il pubblico ha premiato la loro scelta.

Ancora oggi, dalle 10 alle 19.30, è possibile passeggiare fra gli stand dei vivaisti specializzati ammirando le rose più belle e ogni tipo di prodotto che la riguarda, o assistere a qualcuno dei numerosi appuntamenti culturali. Fittissimo il programma della giornata.

Si comincia alle 11 del mattino con l’ultimo libro di Francesca Lorenzoni “Madame in Quarantena”, con riflessioni semiserie sull’ambiente delle signore torinesi.

L’appuntamento più atteso è quello delle 15, quando l’architetto Paolo Pejrone (presidente della manifestazione) e lo scrittore Premio Strega Ernesto Ferrero presentano Il romanzo della Rosa. Storie di un fiore di e con Anna Peyron (che è anche madrina dell’iniziativa).

Alle 16, vengono illustrati i progetti futuri e il piano di valorizzazione e riqualificazione del Parco del Castello, di recente acquisito da Comune di Moncalieri e alle 16.30 si tiene la Conferenza della Giuria del “Premio della Rosa Principessa Maria Letizia”.

Completano il programma domenicale altri spazi di lettura, momenti di musica, con il coro Giuseppe Verdi e un concerto “multisensoriale” per liuto, oltre alle «Visite animate con caccia al tesoro nel Centro storico» organizzate dall’Associazione A.R.A.

La due giorni delle rose, giunta alla sua quarta edizione, è organizzata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Città di Moncalieri, con l'Associazione Culturale Kòres e il sostegno della Fondazione CRT e ha il patrocinio di Città metropolitana, Coldiretti e DISAFA.

Nonostante le difficoltà di questo periodo, l’amministrazione e gli organizzatori hanno voluto mantenere anche per quest’anno la manifestazione culturale e vivaistica, che, dopo i mesi di chiusura forzata di tutte le iniziative, riporta in città il piacere di stare insieme in piena sicurezza nel Giardino delle Rose del Castello Reale (Lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO). «Rose al Castello» è fortemente voluto dall’amministrazione, che promuove l’immagine di Moncalieri Città nel Verde, in particolare valorizzando i percorsi della collina, il paesaggio e le antiche vigne che ne impreziosiscono il panorama, e puntando su un’ampia proposta culturale che renda la città vero polo di attrazione turistica.

La manifestazione è a ingresso gratuito.