Tutti gli eventi e le manifestazioni in programma a Bardonecchia

Si annuncia un'altra settimana ricca di manifestazioni ed eventi, quella che inizia domani, lunedì 20 luglio, a Bardonecchia.

Dal 17 al 31 luglio

MUSICA D’ESTATE

Campus, masterclass, concerti: alta formazione a 1300 metri per studiare musica con la gioia di farlo insieme.

Circa 25 concerti gratuiti, una rara occasione per godere di concerti in altura!

Palazzo delle Feste, Chiesa di Sant’Ippolito e Chiesa di Maria Ausiliatrice.

Tutti i concerti sono gratuiti. L’accesso è possibile solo con mascherina e nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19. Si consiglia di arrivare un quarto d’ora prima dell’inizio del concerto.

20 luglio

MUSICA D’ESTATE

Ore 16,00 - Parrocchia Sant’Ippolito - Concerto per pianoforte musiche di Bach, Chopin, Schubert, Stravinski/Agosti.

Ore 17,30 - Chiesa Maria Ausiliatrice – Concerto Giovani Promesse degli allievi delle Masterclass

20 luglio – Località La Rho ore 10,00

FESTA DI SANTA MARGHERITA (*)

21 luglio

MUSICA D’ESTATE

Ore 16,00 - Parrocchia Sant’Ippolito - Concerto per violoncello e pianoforte musiche di Brahms e Prokof’ev

Ore 17,30 - Chiesa Maria Ausiliatrice – Concerto Giovani Promesse degli allievi delle Masterclass

22 luglio

MUSICA D’ESTATE

Ore 16,00 – Parrocchia Sant’Ippolito – Recital di pianoforte e violino musiche di Beethoven e Mozart

Ore 17,30 Chiesa Maria Ausiliatrice – Concerto Giovani Promesse degli allievi delle Masterclass

22 luglio - Località Chaffaux ore 10,00

FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA (*)

23 luglio

MUSICA D’ESTATE

Ore 16,00 – Parrocchia Sant’Ippolito - concerto per violino e pianoforte musiche di Brahms, Schubert, Schumann

Ore 17,30 Chiesa Maria Ausiliatrice Concerto Giovani Promesse degli allievi delle Masterclass

23 luglio - Giardino L'Alveare Via Medail/A ore 21,00

IL GIARDINO DELLE STORIE

CASCA IL MONDO, CASCA LA TERRA

Spettacolo teatrale a tema per bambini e ragazzi (su prenotazione)

Rassegna di teatro di narrazione. Bardonecchia 2020.

Precedenza alle prenotazioni su www.culturastar.it/giardinostorie

Per informazioni Tel. 346.0719857 – info@culturastar.it

24 luglio - Giardino L'Alveare Via Medail/43 A ore 10,00

WORK SHOP TEATRALE rivolto a bambini e ragazzi (su prenotazione)

Tutti i venerdì dal 17 luglio al 7 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18: workshop e creazioni collettive per giocare insieme e confrontarsi sulle tematiche degli spettacoli (ingresso libero dai 6 ai 99 anni).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni Tel. 346.0719857 - info@culturastar.it

24 luglio

MUSICA D’ESTATE

Ore 16,00 - Parrocchia Sant’ Ippolito - Concerto per pianoforte musiche di Beethoven e Prokof’ev

Ore 17,30 - Chiesa Maria Ausiliatrice – Concerto Giovani promesse degli allievi delle Masterclass

24-25-26 Via Medail - dalle 17,00 alle 20,00

BARDO – WALK & FUN

Spettacoli musicali itineranti su tutta via Medail

25 luglio

FESTA DI SAN GIACOMO - Grange Frejus ore 10,00 (*)

FESTA DI SAN GIACOMO - Valle Stretta ore 17,00 (*)

25 luglio – Biblioteca Civica Giardino della Biblioteca

LETTURE IN COMPAGNIA Incontri di lettura per il gusto di stare insieme!

Per ogni giornata verranno attivati due turni (massimo 6 bambini): primo turno ore 10,00 secondo turno ore 11,00. Per bambini + 4 anni. Si raccomanda l’utilizzo della mascherina. In caso di pioggia l’attività verrà rimandata.

Prenotazione obbligatoria Tel. 0122.999988 – biblioteca@bardonecchia.it -https://www.facebook.com/biblioBardo/

25 luglio

MUSICA D’ESTATE

Ore 10,45 Chiesa Maria Ausiliatrice - Concerto Giovani Promesse degli allievi delle Masterclass

(Il concerto potrebbe essere spostato a domenica 26/07 ore 10,45)

25 luglio - Piazza Valle Stretta ore 16,00

TEATRO DEI BURATTINI

Intrattenimento per bambini con spettacolo di burattini a cura degli artisti di Bardo Walk & Fun.

Per informazioni e prenotazioni Tel. 351.6449330

25 luglio – Borgovecchio ore 20,00

C’ERA UNA VOLTA…CENA IN ABITO D’EPOCA

Tema epoca vittoriana.

Intrattenimento musicale e animazione a tema!

Vestiti con abiti d’epoca home made o a noleggio. Portati da casa vivande e stoviglie e vieni ad allestire i tavoli che metteremo a vostra disposizione.

Per informazioni e prenotazioni Tel. 351.6449330, contributo volontario di €. 10,00.

25 luglio – Palazzo delle Feste ore 21,00

SCENA 1312 a cura di Estemporanea

SOUL NASSAU - The big Soul Band in concerto

Ensemble soul-funk nato nel 2008, una big band votata al groove della black music. Determinati a portare il calore e le vibrazioni del più genuino soul e dell’essenza blues, la band ha calcato i più importanti palchi del Nord Italia e ha collaborato con artisti di calibro internazionale (McKinley Moore, Osaka Monaurail, The Excitements).

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo

NEWS

CAMPO DA CALCIO A 7 – Via Mallen Tel. 351.5117644

Regolamento (DPGR n. 82 del 17/07/2020)

Obbligo di prenotazione WHATSAPP Tel. 351.5117644

Ingresso contingentato massimo 26 persone, utilizzo consentito massimo un’ora per turno, obbligo di rilievo della temperatura corporea

Orario di apertura

Dalle 9,00 alle 11,00 aperto su prenotazione: INGRESSO A PAGAMENTO

Dalle 11,00 alle ore 13,00 aperto a tutti: INGRESSO LIBERO previa prenotazione WHATSAPP Tel. 351.5117644

Dalle ore 14,15 alle ore 18,15 aperto a tutti: INGRESSO LIBERO previa prenotazione WHATSAPP Tel. 351.5117644

Dalle ore 18,30 aperto su prenotazione: INGRESSO A PAGAMENTO

In occasione dei ritiri /camp organizzati da società sportive potrebbe esserci variazioni di orario.

IMPIANTI DI RISALITA

Telecabina Jafferau: dal 25 luglio al 23 agosto tutti i giorni. Orario 9,00 – 17,50.

Seggiovia Smith 4: dal 4 luglio al 30 agosto tutti i giorni; week end 5/6 settembre. Orario 9,00 – 17,50.

Seggiovia Melezet-Chesal: dal 4 luglio al 30 agosto tutti i giorni; week end 5/6 settembre. Orario 9,00 – 17,50.

Maggiori informazioni www.bardonecchiaski.com

Navetta gratuita Linea 7 Campo Smith – Partenza Telecabina Jafferau

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/LINEA-7-CAMPO-SMITH-JAFFERAU.pdf

Il servizio si effettua solo con la telecabina Jafferau aperta.

A.S.D. MTBFAT-TIRES - Diego Merlo - Tel. 334.3951832

Organizza per i propri soci e simpatizzanti tour in MTB:

22 luglio – Valle Stretta rifugio III Alpini al rifugio La Chardouse E-MTB

24 luglio – Diga di Rochemolles e cascate rifugio Scarfiotti MTB

GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it.

Lo Chalet delle Guide sarà aperto venerdì, sabato e domenica 17,00 – 19,30

ALPINISMO-VIE FERRATE-ARRAMPICATA

Martedì 21 luglio Discesa di canyoning adatta anche ai ragazzi: Caprie o Fournel

Venerdì 24 luglio salita alpinistica del Rateau Ovest

Sabato 25 luglio salita della Cresta Ungherini e della ferrata degli Alpini alla Punta Charrà

Domenica 26 luglio Salita della Via Cordata della Guglia Rossa

Speciale ragazzi: lunedì pomeriggio e giovedì tutto il giorno arrampicata.

Su richiesta lezioni di arrampicata per adulti, ragazzi, famiglie, salite alpinistiche a tutte le cime dei dintorni e non solo, vie ferrate, canyoning.

ESCURSIONISMO

Lunedì 20 luglio mezza giornata al Lago Verde in Valle Stretta

Martedì 21 luglio facile escursione all'alpeggio di Valfredda

Mercoledì 22 luglio escursione al Colle di Valle Stretta e ai Laghi Margherita

Giovedì 23 luglio mezza giornata fra le grange del Frejus e della Rho

Venerdì 24 luglio salita al Monte Thabor 3178m

Domenica 26 luglio escursione ai Laghi della Gran Tempesta

Tutti i lunedì pomeriggio e i giovedì tutto il giorno arrampicata per bambini e ragazzi dai 7 anni: primi approcci o perfezionamento sulle palestre di rocce intorno a Bardonecchia.

ESCURSIONI A PIEDI – Scuola di Sci Bardonecchia Ski Academy a.s.d.– Tel. 0122.999253

Per informazioni e prenotazioni contattare Aldo Timon Tel. 340.5374061

21 luglio – Pulizia sentiero FIE 2018 – Belvedere (2000 mt) – Testa del Ban (2652 mt)

Partenza ore 8,30 dalla Scuola di Sci Bardonecchia – Campo Smith - con mezzi propri o pulmino sociale, pranzo al sacco, rientro previsto alle ore 16,00. Disl, m 650 circa.

23 luglio – Rifugio Vaccarone (2750 mt) dalle Grange della Valle (1850 mt)

Partenza ore 7,30 dalla stazione FF.SS con mezzi propri o pulmino sociale, pranzo al sacco o in rifugio, rientro previsto alle ore 19,00. Disl, m 900 circa.

26 luglio – laghetto piscina comunale dalle ore 9,00

7^ COPPA PIERIN PESCATORI CITTA’ DI BARDONECCHIA – Trofeo papà ITALO

Bardonecchiaski Academy in collaborazione con Spacefishing Adventures e la famiglia Allais indice e organizza una gara di pesca sportiva, con precauzioni indispensabili per l’emergenza sanitaria ancora in corso.

La manifestazione è riservata alle categorie under 18. La gara è riservata alle tecniche della mosca e spinning NO KILL. Iscrizioni entro le ore 17,00 di venerdì 24/07 – Spacefishing Tel. 339.8322362 info@spacefishing.it, tazza iscrizioni € 20 (tesserati) e € 25 (non tesserati).

Inizio gara ore 10,00 a seguire premiazioni e buffet per i partecipanti.

ESCURSIONI A PIEDI – CAI Bardonecchia organizza per i propri soci – Tel. 328.4730692

22 luglio – escursione Monte Niblè da Grange della Valle

GOLF CLUB PIAN DEL COLLE – Club House tel. 0122.907812 – www.golfclubpiandelcolle.it .

info@golfclubpiandelcolle.it

Sabato 25 luglio dalle 16,00 alle 17,00 OPEN DAY – PROVIAMO IL GOLF!

Mezz’ora gratis con il professionista – prenotazione obbligatoria

Dal 24 al 27 luglio corso per ragazzi dai 7 a 14 anni – 4 gg. 2 ore al giorno, maggiori informazioni in segreteria

23 luglio - Presso la terrazza del Ristorante PIAN DEL SOLE alle 9,00 alle 10,30

LEZIONI DI YOGA in collaborazione con la palestra Core Gym

Info e prenotazioni Tel. 0122.99413

MUSEO DI ARTE RELIGIOSA ALPINA DI MELEZET

Mostra “IL BAROCCO IN ALTA VAL SUSA, BENE EFFIMERO DELLA BELLEZZA”

Simboli e arredi barocchi delle chiese alpine.

Apertura:

Luglio 18, 19, 25, 26

Agosto 1, 2, 8, 9, 16, 22, 23, 29, 30

Orario 15,30 – 18,00

Ingresso a offerta libera o con Carta Musei

Per visite in altri orari, su prenotazione, Tel 0122.622640. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina.

PARCO ARCHEOLOGICO TUR D’AMUN – CAPPELLA DI N.D. DU COIGNET A LES ARNAUDS – CAPPELLA DI SAN SISTO DI PIAN DEL COLLE – CAPPELLA DEI SS. ANDREA E GIACOMO DI HORRES – CAPPELLA DI S. MARIA MADDALENA CHAFFAUX – CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO ROCHEMOLLES

Aperture tutte le domeniche di luglio e agosto

Luglio: 26

Agosto: 2 – 9 – 16 – 23 – 30

Orario dalle 15,30 alle 18,00

Per informazioni Pro Loco Bardonecchia Tel. 0122.902612 – Tel. 351.6449330 – proloco@bardonecchia.it

MUSEO ETNOGRAFICO E MULINO DI ROCHEMOLLES

Aperture estate 2020

Luglio: tutti i sabati e le domeniche

Agosto: tutti i giorni dal 1° al 23 agosto

Orario dalle 15,00 alle 18,00

TRASPORTO PUBBLICO URBANO

CIRCOLARE 1 – dal 18 luglio al 30 agosto

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/CIRCOLARE-1.pdf

CIRCOLARE 2 – dal 27 giugno al 30 agosto

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/06/CIRCOLARE-2.pdf

LINEA 3 MELEZET - PIAN DEL COLLE – dal 4 luglio al 30 agosto

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/LINEA-3-MELEZET-PIAN-DEL-COLLE-DAL-4-LUGLIO.pdf

LINEA 4 – dal 27 giugno al 30 agosto

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/06/LINEA-4-VIA-SAN-GIORGIO.pdf

LINEA 5 BARDONECCHIA - MILLAURES – GLEISE - dal 27 giugno al 30 agosto

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/06/LINEA-5-MILLAURES-LE-GLEISE.pdf

LINEA 6 BARDONECCHIA – ROCHEMOLLES - dal 9 luglio al 30 agosto

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/06/LINEA-6-ROCHEMOLLES.pdf

LINEA 7 CAMPO SMITH – PARTENZA TELECABINA ROCHEMOLLES - dal 25 luglio al 23 agosto

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/LINEA-7-CAMPO-SMITH-JAFFERAU.pdf

NAVETTA PIAN DEL COLLE – VALLE STRETTA da martedì 21 luglio 2020 - servizio a pagamento

https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/

CENTRO PRELIEVI – in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Bardonecchia.

A Bardonecchia presso l’ambulatorio della Guardia Medica di Via Garibaldi n. 7 è nuovamente attivo

il Centro Prelievi. Il mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 9,15.

Prenotazione di esami di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, prelievo di sangue venoso, ritiro di campioni per analisi urine e feci, consegna de referti clinici e informazioni sui servizi sanitari.

Per accedervi occorre prenotarsi presso l’Ufficio Servizi alla Persona via email all’indirizzo servizioanalisi@bardonecchia.it o previo appuntamento il venerdì dalle 9,30 alle 12,00 consegnando l’impegnativa del medico curante.

Per informazioni Ufficio Servizi alla Persona – Piazza A. De Gasperi 1 Tel. 0122.909916 - 909921

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (EX GUADIA MEDICA) MONTAGNE OLIMPICHE

Numero verde 800 508 745

Cellulare 347.2567182 per i comuni di Oulx, Sauze d’Oulx, Bardonecchia, Salbertrand

Dal 13 luglio al 31 agosto prefestivi e festivi diurni

BARDONECCHIA – Via Giuseppe Garibaldi 1 dalle 14,00 alle 19,00

Dal 20 luglio al 16 agosto 2020 feriali (dal lunedì al venerdì)

BARDONECCHIA – Via Giuseppe Garibaldi, 1 dalle 14,00 alle 19,00

Il servizio è gratuito per i cittadini residenti o assistiti dai Medici di Medicina Generale dell’ASL TO3, a pagamento per gli altri cittadini (€ 25,00 per visite ambulatoriali e € 50,00 per visite domiciliari).

Le visite domiciliari verranno eseguite esclusivamente per pazienti non trasportabili fuori dall’orario di ambulatorio concordandole con il medico. Per urgenze chiamare il 112. E’ possibile rivolgersi anche ai medici di famiglia negli orari dei loro ambulatori pagando lo stesso compenso.

CASASPESA - TU FAI LA SPESA, NOI TE LA PORTIAMO A CASA!

Servizio gratuito di consegna a domicilio.

Il Comune di Bardonecchia per venire incontro alle esigenze dettate dall'emergenza Covid-19 nell’ambito del progetto Bardo SiCura, ha deciso di istituire un servizio di consegna a domicilio con l'esigenza di tutelare la popolazione residente e villeggiante offrendo la possibilità di effettuare la spesa direttamente da casa evitando così il più possibile assembramenti davanti alle attività commerciali.

Contemporaneamente il servizio viene incontro alle nuove esigenze sia della clientela che delle attività commerciali.

Per informazioni: www.casaspesa.org - Tel. 0122.96348 (dalle 9,30 alle 12,30).

Scopri tutto quello che puoi fare visitando il sito www.bardonecchia.it