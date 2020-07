Nel giardino di Hiroshima Mon Amour aperitivi e concerti per tutta l'estate

Apertura dal martedì al sabato, dalle ore 19, accogliendo il pubblico per la prima volta nel giardino esterno, allestito con 150 posti a sedere, per aperitivi ed eventi live. Cambiano la formula e il look, ma non la sostanza: Hiroshima Mon Amour ha riaperto giovedì 16 luglio, dopo cinque mesi di chiusura forzata, con la rassegna estiva Sound Garden, riadattata negli spazi e nella logistica in base alle normative vigenti. Un programma ricco di musica - e non solo -, preceduto da freschi momenti di relax all'ombra delle vegetazione.

Inserita nell'ambito di "Torino a cielo aperto", la rassegna estiva proseguirà fino al 30 settembre. Accanto ai nomi di prestigio della scena musicale, teatrale e culturale nazionale, un’attenzione particolare è rivolta anche ai nuovi talenti tra concerti, spettacoli e incontri, alcuni di questi - articolati in documentari, presentazioni con i protagonisti e performance - saranno dedicati nello specifico al movimento punk italiano, dagli albori a oggi, e alla narrazione distopica, tra letteratura cinema e musica.

L'apertura ha visto lo scrittore Fabio Geda presentare il suo nuovo libro, Storia di un figlio, assieme al protagonista Enaiatollah Akbari, sequel di Nel mare ci sono i coccodrilli, bestseller amato e letto in tutto il mondo, scritto ormai dieci anni fa. A seguire, un divertente viaggio nella musica italiana dagli anni ’50 ai ’90 del secolo scorso, da Carosone ai Righeira con l’amatissimo Trio Marciano: Vito “Dottor Lo Sapio” Miccolis, Mauro “Mao” Gurlino ed Enzo Mesiti, in un repertorio di canzoni presentate canzonando ed interagendo con il pubblico. Venerdì e sabato il giardino di Hiroshima è stato invece animato dal cantautore Bianco e dal folk degli Spell Of Ducks.

Tra i nomi finora confermati per le prossime settimane, la voce del cantautore genovese Alberto Napolitano, in arte Napo, considerato uno dei più credibili interpreti delle canzoni di Fabrizio De André in Napo canta De André (24 luglio). L’anima rock Giorgio Canali in Rossosolo (il 30); Davide Panizza, in arte Pop X (31) in uno speciale e inedito live post-pandemico; Colombre (7 agosto) in una versione speciale di “Corallo” con l’accompagnamento di Fausto Cigarini al violino e di Daniele Rossi al violoncello. E, ancora, i Punkreas (28) tra racconti e canzoni dalle origini a oggi; la cantautrice indie-rock Maria Antonietta (18 settembre) mentre, il violoncellista albanese Redi Hasa, musicista di livello internazionale che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Robert Plant dei Led Zeppelin e tanti altri, sarà di scena il 16 settembre.

Per il teatro, tra gli altri, nel mese di settembre: Marco Paolini, accompagnato da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, in Teatro fra parentesi. Le mie storie per questo tempo. Di epopee ed esperienze umane è intriso anche l’estro narrativo dello scrittore, drammaturgo e personaggio televisivo Stefano Massini in Magari ci fosse una parola per dirlo.

E, poi, ancora, Guido Catalano (28 luglio) in Adesso basta poesie d’amore. E diamoci dentro; il monologo dello scrittore attore primo in classifica con il nuovo libro per Rizzoli, Bomba Atomica, Roberto Mercadini (15 settembre). Il poliedrico cantautore, filosofo, poeta e performer Gio Evan (5 agosto) nel nuovo spettacolo intitolato Albero Ma Estro, mentre dal sito satirico più famoso e amato d'Italia arriva Lercio Live (3 settembre) con i suoi telegiornali esilaranti e le improbabili rubriche tra realtà e finzione.

Ricca anche la sezione dedicata agli incontri, fra i quali l'appuntamento con lo scrittore Alessandro Perissinotto, domani, martedì 21 luglio, in La Congregazione: un filo di terrore dalla Guiana al Colorado, presentazione/spettacolo del suo ultimo libro appena uscito per Mondadori ;mentre il filosofo Telmo Pievani (5 settembre) sarà protagonista in un dialogo sull’umanità Homo Sapiens e migrazioni.

Questi e altri spettacoli si svolgeranno, a partire dalle ore 19, nell’area verde del club. Da un lato, l’ombra dei pini e degli aceri che affacciano su via Bossoli farà da sfondo al nuovo dehors, con tavoli e sedie che garantiscono il distanziamento. Mentre l’area spettacoli, che potrà accogliere fino a 150 spettatori con posto a sedere assegnato, è vestita a nuovo tra il prato verde dei pioppi e l’orto urbano. I biglietti per l’ingresso agli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it