Onda Larsen alla scuola De Amicis di Venaria con "Il sogno di Bottom"

Giovedì 23 luglio nel cortile della scuola elementare De Amicis di Venaria, con ingresso da piazza Martiri della Libertà, alle 21,30 Onda Larsen porta in scena "Il sogno di Bottom", per la regia di Lia Tomatis che firma anche il testo. Una commedia per una riflessione, quanto mai attuale post lockdown, sui meccanismi burocratici che regnano sovrani nel mondo del lavoro e ridicolizza quegli aspetti che oggi sono considerati “vantaggiosi” ma che in realtà badano più alla forma che al contenuto: Quincio, il regista della storia che vive ai giorni nostri, per riuscire ad accontentare le richieste di un bando ed ottenere così dei finanziamenti, è costretto a destrutturare tutte le sue idee sull’arte e a presentare un progetto che “artistico” ormai non è più.