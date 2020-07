Nella variante al piano regolatore ci sarà spazio per il primo cimitero per animali a Torino

C’è anche l’area destinata al primo cimitero per animali della Città di Torino, nella variante al piano regolatore approvata nella serata di lunedì in Consiglio comunale.

Il terreno individuato è un prato di 10 mila metri quadri e si trova tra via Pancalieri e via Bertani, vicino al Cimitero Parco. Il progetto realizzato da AFC (la Società pubblica del Comune che gestisce i cimiteri), prevede 2094 tombe per la sepoltura degli amici dell’uomo a due e quattro zampe: dai canarini, ai criceti, alle tartarughe ai cani e ai cavalli; oltre a un edificio per gli uffici e i bagni.

L’importo per i soli lavori edili è di un milione e mezzo di euro. Il primo cimitero per animali della Città. Sarà invece privo di tempio crematorio.