Musei Reali: visite speciali, aperitivo con dj set e workshop, una fitta agenda di appuntamenti attende i visitatori

I Musei Reali aprono le porte a torinesi e turisti con un ricco calendario di eventi. Sono molte le iniziative previste per questo fine settimana volte a far scoprire l’affascinante itinerario di storia, arte e natura del complesso museale.

Dal virtuale al Reale

Se durante il lockdown l’esperienza di visita si è trasferita sui canali digitali e sulla piattaforma èreale (ereale.beniculturali.it), ogni mercoledì e venerdì alle ore 17 gli approfondimenti tematici tornano in museo con il programma “Dal virtuale al Reale”. Curatori e tecnici dei Musei Reali conducono i visitatori alla scoperta di opere e luoghi meno noti, rivelando inedite curiosità. Il 24 luglio la curatrice e archeologa Elisa Panero presenterà “Roma antica in miniatura. Viaggio tra le città romane in Piemonte”. La visita costa 7 euro.

Visite speciali

Sabato 25 e domenica 26 luglio alle ore 12 e alle ore 15 l’itinerario “Bentornato a Palazzo!” è visitabile con gli storici dell’arte e le guide di CoopCulture, alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l’Armeria e la Galleria della Sindone, per scorgere il restauro “a vista” dell’altare della Cappella. Il percorso, della durata di un’ora, è visitabile in gruppi composti al massimo da 8 persone ciascuno, al costo di 7 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali. Per una visita individuale, è possibile scaricare l’APP ufficiale dei Musei Reali, comprendente l’audioguida completa con oltre 35 ascolti oppure acquistare al Museum Shop la nuova guida a stampa pubblicata da Allemandi Editore, realizzata dai Musei Reali in collaborazione con CoopCulture.

Attività ai Giardini Reali

Nel weekend continua anche l’esperienza “Welcome green”, osservazione guidata alla scoperta delle specie floreali e vegetali che impreziosiscono i Giardini Reali, in programma sabato 25 luglio alle ore 11 e domenica 26 luglio alle ore 16, al costo di 7 euro.

È possibile acquistare il biglietto online sul sito dei Musei Reali www.museireali.beniculturali.it, prenotarsi con un’e-mail all’indirizzo info.torino@coopculture.it e chiamando il numero 011.19560449 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, oppure direttamente in biglietteria il giorno dell’evento o nei giorni precedenti.

Domenica 26 luglio, dalle ore 15.30 alle 18.30, i giovani artisti della Pinacoteca Albertina terranno il workshop “Acquarello Garden”, per imparare a ritrarre i Giardini con la tecnica dell’acquarello. Le lezioni sono aperte ad un massimo di 8 partecipanti al costo di 30 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei, 35 euro per i non abbonati (prenotazione obbligatoria via e-mail all’indirizzo info.torino@coopculture.it).

Sempre domenica 26 luglio, alle ore 17, vista, tatto, udito e olfatto saranno coinvolti nell’inedita esperienza dedicata alle famiglie “Giardini sensoriali”, per conoscere da vicino piante e materiali che compongono le aree verdi dei Musei Reali (costo visita 7 euro).

Le attività del Caffè Reale

Nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale, il Caffè Reale Torino accoglie i visitatori per un momento di ristoro in una cornice unica ed elegante, tra oggetti provenienti dalle collezioni sabaude. Venerdì 24 luglio, i sapori della tradizione piemontese tornano protagonisti grazie alla lezione di cucina. I partecipanti, infatti, potranno imparare a preparare uno dei piatti simbolo della cultura gastronomica del nostro territorio, i tajarin al ragù. L’incontro si svolgerà dalle 17 alle 19 per un numero minimo di 12 persone. Il costo è di 20 euro per gli adulti, 28 euro per chi partecipa con un minore. Maggiori informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537.

Venerdì 24 luglio è in programma anche l’evento “Aperitivo a Palazzo” che proseguirà per tutta la serata con un dj set. L’ingresso con consumazione costa 10 euro, la prenotazione è consigliata, inviando un’e-mail a segreteria@ilcatering.net oppure chiamando il numero 335 8140537.

Cinema a Palazzo e serate al Caffè Reale Torino

Anche quest’anno la rassegna cinematografica d’autore Cinema a Palazzo, organizzata da Distretto Cinema e giunta alla nona edizione, è ospitata nella Corte d’Onore di Palazzo Reale. Il programma è pubblicato sul sito dei Musei Reali e di Distretto Cinema (distrettocinema.it). Conservando il biglietto intero degli spettacoli, si può accedere ai Musei Reali con ingresso ridotto e, presentando il biglietto intero dei Musei Reali, sarà applicata la riduzione a 4 euro per assistere alle proiezioni. È possibile acquistare i biglietti on line sul sito www.mailticket.it. Informazioni: 324 8868183 e info@distrettocinema.com.

In occasione della rassegna, dal giovedì al sabato, il Caffè Reale Torino offre la possibilità di cenare sotto il portico della Corte d’Onore di Palazzo Reale, con un'offerta speciale. Per informazioni e prenotazioni 335 8140537, segreteria@ilcatering.net.