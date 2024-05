Terrorizzava Chieri rapinando armato di coltello: ventenne arrestato dai carabinieri [VIDEO]

I carabinieri di Chieri hanno arrestato un ventenne del posto, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torino. Il giovane è gravemente indiziato del reato di “rapina aggravata” verosimilmente commesso quantomeno in due occasioni, nel novembre 2023 e nell’aprile scorso.

Due gli episodi incriminati

In particolare, in occasione del primo episodio, il presunto rapinatore avrebbe bloccato un ciclista sulla strada Baldissero–Chieri e sotto minaccia di un coltello con una lama di 15 centimetri lo avrebbe rapinato della “mountain bike”. Due giorni dopo, il presunto rapinatore avrebbe tentato di rubare un’altra bici, nei pressi di un parco di Chieri: tentativo maldestro, sventato dal proprietario ma sufficiente a raccogliere indizi sull’autore.

Successivamente, nell’aprile scorso, l’indagato avrebbe portato a termine un altro colpo, sempre a Chieri e sempre armato di coltello: questa volta a farne le spese sarebbe stato il commesso di un minimarket di via Vittorio Emanuele, all’interno del negozio stesso, che, preso per i capelli e sotto minaccia avrebbe consegnato il proprio telefono cellulare.

Decisive le immagini delle telecamere

Le indagini condotte dai militari dell’Arma chierese hanno portato al giovane, identificato dall’incrocio di varie testimonianze, riprese video di telecamere pubbliche e di sorveglianza nonché di ulteriori indizi raccolti nel corso dell’attività di polizia giudiziaria; il quadro probatorio ha indotto gli investigatori a chiedere una misura di custodia cautelare a carico dell’interessato, peraltro già gravato dalla misura di prevenzione dell’avviso orale, emesso a seguito di vari episodi di rilievo penale nonostante la giovane età.

Così il ventenne è finito in carcere, presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti a carico del soggetto citato sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.