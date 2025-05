Gente d'Ambiente al Lago dei Camosci: la terza edizione del festival con Neri Marcorè, Fabio Geda, Lorenzo Pregliasco, Giorgia Palmirani

Al via la terza edizione di Gente d’Ambiente, il festival pensato per parlare di Natura e Società, con Neri Marcorè, Fabio Geda, Lorenzo Pregliasco, Giorgia Palmirani e tanti altri. Dall’1-2 giugno e poi dal 6 all’8 giugno al Lago dei Camosci, rifugio culturale ai piedi della Sacra di San Michele.

Terza edizione per Gente d’Ambiente, festival multidisciplinare del Lago dei Camosci, spazio culturale e naturale ai piedi della Sacra di San Michele, a Sant’Ambrogio di Torino. Eventi, incontri, spettacoli, musica, cibo, laboratori per tutte le età per parlare di Natura e Società sotto molteplici aspetti. Un cartellone originale, con la direzione artistica dell’Associazione Culturale STAR, attraversa i generi e le generazioni, con l’intento di raccontare la commistione di due feste significative che accadono in questo lasso di tempo: da una parte il 2 giugno, per festeggiare la Repubblica; dall’altra il 5 giugno, Giornata Internazionale dell’Ambiente. Un modo anche questo per ricordare di mettere al centro della res-publica la cura del nostro Pianeta.

Tutti le iniziative saranno ad ingresso gratuito (tranne il concerto di Neri Marcorè) e si svolgeranno nello spazio naturale del Lago dei Camosci. Lo spazio permette di pernottare in tenda durante il festival e ospita un’area ristoro.

PROGRAMMA

Il festival Gente d’Ambiente 2025 coincide con l’apertura della quinta stagione del Lago dei Camosci.

Domenica 1 giugno si parte alle ore 11.00 con uno spettacolo itinerante targato STAR dal titolo IL BOSCO RACCONTA, di e con Marta Zotti, adatto a bambini e adulti. Dopo pranzo il racconto-laboratorio STORIE DI LIBERTÀ alle 15.00, seguito alle 19.00 da un talk di Giorgia Palmirani | Be Sustainable! sul fast-fashion e moda sostenibile, dal titolo L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL TESSERE. Chiude la giornata alle ore 21.00 il concerto di Federico Sirianni: “Faber, Cohen e la Felicità”.

Lunedì 2 giugno la giornata di Festa della Repubblica si apre alle ore 11.00 con un talk di Lorenzo Pregliasco attorno al suo libro “Il Paese che siamo”. Dopo pranzo alle ore 15.00 un nuovo laboratorio per bambini dai 5 anni in su: IL DISCO MAGICO. Alle 17.30 un talk curato da duegradi (rivista online sul cambiamento climatico) dal titolo GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI TERRITORI MONTANI. Alle 19.00 chiude la giornata di festa La Cantadoira con il suo concerto ispirato alle storie di persone che hanno partecipato ai primi scioperi, alle lotte e alla realizzazione di una solidarietà corale.

Venerdì 6 giugno un momento fondamentale del festival accoglie alle ore 19.00 Fabio Geda per presentare il suo ultimo libro “La Casa dell’Attesa”, in dialogo con il dott. Vinassa del CUAMM, in collaborazione con la Casa dei Libri di Avigliana. Dopo cena, alle ore 21.00 serata di concerto con l’Orchestra dell’Africa Subsahariana.

Sabato 7 giugno alle ore 21.00 va in scena il concerto di Neri Marcorè che porta sul palco insieme al polistrumentista Domenico Mariorenzi un viaggio di parole e musica tra i migliori cantautori della scena italiana.

Domenica 8 giugno ultimo giorno del festival: si comincia alle 10.00 con il gruppo di incontro Mamme Pazzesche, in confronto con gestalt counselor. Alle 11.00 il racconto-laboratorio NEL BOSCO DI ALTAFOGLIA con lo scrittore Lorenzo Giol. A seguire dopo pranzo alle ore 15.00 IL TEMPO DELLE STORIE, spettacolo di e con Marta Zotti. E poi un pomeriggio dedicato alla vocalità, con un workshop alle ore 16.00 TERRA DEI CANTI e con il CIRCLESONG alle ore 18.00, per chiudere all’ora dell’aperitivo con una grande improvvisazione collettiva di canto corale, sotto la guida di Giulia Attanasio.

Per info: www.lagodeicamosci.it