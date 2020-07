Legge contro l'omo-transfobia: polemica nel Pd piemontese sull'emendamento "salva-idee"

E’ polemica nel Pd Piemonte dopo un emendamento presentato dal parlamentare Davide Gariglio alla legge Zan, contro l’omo-transfobia. A puntare il dito contro l’ex segretario regionale è la vicecapogruppo dem in Sala Rossa Chiara Foglietta, che non ha apprezzato la modifica sulla “libera espressione”.

Dopo l’articolo 4, l’esponente dell’area più cattolica del Partito Democratico ha proposto di aggiungere “Non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione ai sensi dell'articolo 604-bis del codice penale, come modificato dalla presente legge, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza e siano conformi ai principi costituzionali, laddove esse siano espressione di finalità accademiche, artistiche o scientifiche o di interesse pubblico, nonché integrino commenti, su questioni di interesse pubblico, espressione del genuino convincimento della persona che li esprime”.

L’emendamento, nella pratica, escluderebbe dal reato di omotransfobia e misogina affermazioni e frasi che rappresentino idee personali “forti”.

“Ora -si interroga a Foglietta - io vorrei chiedere a Gariglio: cosa intende quando parla di genuino convincimento? Che posizioni incompatibili con una società libera, aperta e tollerante possono essere accettate per il solo fatto che una persona ne sia convinta?”.

“Penso -aggiunge l’esponente del Pd, tra le prime in Italia ad aver registrato il figlio all’anagrafe insieme alla compagna - che si stia giocando pericolosamente con le parole per giustificare forme di arretratezza culturale, ed è ancora più grave che ciò venga proposto da un esponente del Partito Democratico, il mio partito”. Per Foglietta la proposta di legge, “per essere efficace, non deve lasciare spazio a posizioni morbide”.