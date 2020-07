Ruba occhiali griffati in un negozio di 8Gallery: arrestato sul posto

La polizia è intervenuta sabato mattina in un negozio di 8Gallery, dove il personale della vigilanza interna aveva notato un cittadino italiano provare alcuni occhiali da sole. Un potenziale cliente che, appena tre giorni prima, si era introdotto all’interno dello stesso punto vendita, allontanandosi senza effettuare alcun acquisto. Gli occhiali da sole che aveva provato allora erano però spariti; sul pavimento era stata rinvenuta soltanto la placca antitaccheggio.

Tenuto d’occhio, l'uomo questa volta è stato sorpreso nell’atto di nascondere nella tasche dei pantaloni altri occhiali da sole griffati, per poi dirigersi vero l’uscita.

In seguito ad accertamenti è emerso che il ladro era stato scarcerato da appena quattro giorni per un altro furto all’interno di un altro centro commerciale. Inoltre, a suo carico risultavano una decina fra arresti e denunce negli ultimi sei mesi per reati contro il patrimonio e la persona.

Colpito dall’obbligo di dimora nel Comune di Agliè dal 25 giugno e dall’obbligo di presentazione al commissariato Barriera Milano, il quarantenne è stato nuovamente incarcerato.