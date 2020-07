Bardonecchia racconta la storia della Bela Rosin, la regina di cuori senza regno

Venerdì 31 luglio, nell’ambito di SCENA 1312, cartellone culturale estivo, proposto dall’Amministrazione Comunale ed organizzato da Estemporanea, per la parte musicale e da Accademia dei Folli, per la parte teatrale, sarà di scena al Palazzo delle Feste, con inizio alle ore 21.00, spettacolo di musica e teatro, con protagonisti Marisa Torello, narratrice, l’attore Edoardo Rossi e l’Estemporanea Ensemble, formazione musicale composta da Massimo Bairo, violino, Tamara Bairo, viola, Fiorenzo Pereno, sassofono e Lucia Margherita Marino, clarinetto e clarinetto basso.

Marisa Torello, discendente da un’antica famiglia piemontese con dei componenti a servizio notarile e contabile in Casa Savoia, leggerà alcune le lettere inedite ritrovate nel baule di re Umberto II, restituite pochi anni fa all’Archivio di Stato, dove la studiosa si è più volte recata per consultazioni con il figlio Manuel.

Lettere che rivelano aspetti inediti dell’Italia Risorgimentale e fanno luce su alcune importanti figure femminili dell’epoca, in particolare su Virginia Elisabetta Luisa Carlotta Antonietta Teresa Maria Oldoini, coniugata Verasis Asinari, nota come la Contessa di Castiglione, nobildonna e patriota italiana e su Rosa Vercellana, , nota come la Bela Rosin, “la regina di cuore senza regno”, prima amante e poi moglie di Vittorio Emanuele II di Savoia, primo sovrano del Regno d'Italia, che le concesse i titoli nobiliari minori di Contessa di Mirafiori e di Fontanafredda, senza però la possibilità, per lei e per i suoi figli, di ottenere qualsiasi diritto di successione dinastica.