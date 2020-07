Scuola, si torna tra i banchi il 14 settembre: è arrivato il via libera dalla Regione

Il tutto, ovviamente, in attesa di conoscere le linee guida del governo per la ripartenza post Covid (dalle regole sulla sicurezza sanitaria e sul distanziamento sociale a quelle relative ai trasporti degli studenti).

Tutti in classe dal 14 settembre: è arrivato il semaforo verde della Regione al prossimo calendario scolastico , che si concluderà soltanto l'11 giugno. Dopo un semestre trascorso nella più totale emergenza, la scuola cerca di riguadagnare un briciolo di normalità fissando le tappe del prossimo anno, con Feste stabilite per Natale (dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi) , Pasqua (dal primo al 6 aprile) e Carnevale (dal 13 al 17 febbraio) e un ponte che coinciderà con l'8 dicembre, l'Immacolata .

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado saranno 208, mentre per la scuola per l’infanzia 224, che si riducono rispettivamente a 207 e a 223 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.