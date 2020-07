Domani proiezione del documentario "Star Stuff" di Tangshir sotto le stelle al Cecchi Point

Girato tra il Deserto di Atacama in Cile, il Grand Karoo in Sudafrica e l’isola di La Palma nell’Oceano Atlantico, Star Stuff è il primo lungometraggio di Milad Tangshir, autore iraniano classe 1983 che dal 2011 vive in Italia dove si è trasferito per studiare cinema al DAMS di Torino.

Il documentario sarà presentato al GLOCAL D’ESTATE domani sera alle 21.30 per Piazza Cecchi al Cecchi Point di Torino (Via Antonio Cecchi 17 – Ingresso libero). Il regista Milad Tangshir sarà ospite dalla proiezione con Maurizio Fedele uno dei selezionatori di Panoramica Doc .