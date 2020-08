Martedì 4 agosto alle ore 20 Mélo-Coton in concerto nel cortile di via Baltea 3, nell'ambito della rassegna “La Grande Bellezza a Torino | Live Talks”.

Dal 14 luglio al 16 settembre 2 ore di chiacchiere e musica nel salotto a cielo aperto di Barriera di Milano, per un’estate senza discriminazioni, realizzata da Sumisura, Casa Arcobaleno, Divine Queer Film Festival, Jazz School Torino, Radio Banda Larga.

Un programma radiofonico dal vivo, in diretta sulle non frequenze di Banda Larga, condotto da Daniele Viotti e Alessandro Stillo, con ospiti e tematiche diverse ogni sera (dalla cultura in periferia, al mondo lgbt, al cinema queer, alla musica, all'ambiente fino alla disabilità). La Grande Bellezza a Torino | Live Talks è realizzata con il contributo della Città di Torino, Area Eventi: #TorinoCieloAperto. I #livetalks saranno trasmessi in diretta da Radio Banda Larga su rbl.media

Un’estate da trascorrere nel cuore di Barriera di Milano, un’occasione per promuovere la capacità culturale della periferia, insieme.

Martedì 04/08/2020 - 19:00 Siamo tutti sulla stessa barca? | Live Talks n.7 Daniele Viotti ne discute con le associazioni delle comunità straniere di Barriera e con Malik Niang (Baobab Couture). Alle 20, appunto, Mélo-Coton in concerto.