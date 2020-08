Prima ha preso un pugno in faccia, poi una coltellata all'addome. E' stato ferito così, un 35enne di Collegno, nel corso di una lite tra suo padre e sua madre. Una colluttazione degenerata per motivi ancora da chiarire, ma quel che è certo è che il colpevole - di 66 anni - è stato arrestato per lesioni personali aggravate.

Si stanno ora ricostruendo dinamica e movente, sul caso indagano i carabinieri. Il 35enne si trovava a casa dei genitori perché condannato ai domiciliari.