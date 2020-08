La prima esposizione di “Prisma” dopo il lockdown

“Prisma Laboratorio Artistico”, associazione molto conosciuta a Chivasso per i suoi corsi di disegno, acquerello, pittura e fotografia, nonché per le mostre ed eventi a cui partecipa e che organizza per i suoi allievi e i suoi soci piccoli e grandi, da dopo la fine del lockdown ha ripreso con le sue attività: sono da poco terminati i corsi estivi ed ora ripartono le mostre.

Il suo presidente, Stella Sottile, ha esposto alcune sue foto al “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c. Il tema delle opere è “Giochi di luce”. “Il sodalizio fra il ‘Caffè Firenze’ e ‘Prisma Laboratorio Artistico’ non si ferma, anzi prosegue nonostante l’atmosfera di incertezza legata all’emergenza Coronavirus, che condiziona fortemente la vita pubblica e culturale a causa delle restrizioni necessarie per prevenire il contagio, ma che purtroppo pone anche limiti nell’organizzazione di eventi - spiega il presidente -. L’attività artistica però riprende, anche se un po’ in sordina, con una mostra fotografica. Diversamente dal solito non ci sarà un’inaugurazione, ma abbiamo comunque voluto ricominciare ad esporre, perché l’arte non si ferma - spiega -. Se fotografia è scrivere con la luce, allora la luce è il filo conduttore di tutta la serie di scatti esposti. Luce riflessa, luce rifratta, effetti ottici e giochi di specchi di acqua, ghiaccio e nubi, contrasti netti in bianco e nero, sfumature di colori tenui o decisi di foglie e petali sono i soggetti della mia ricerca fotografica. Le fotografie resteranno esposte per tutto il mese di agosto, nella speranza di poter presto ricominciare con i consueti ed attesi appuntamenti mensili, diventati ormai da qualche anno una piacevole tradizione che, grazie all’ospitalità del ‘Caffè Firenze’, permette agli artisti locali di proporre al pubblico le proprie opere”.

Nell’attesa che arrivi settembre, mese in cui ripartiranno tutti i corsi, le mostre ed i vari eventi artistico/culturali - sperando, ovviamente, che non ci siano più problemi legati al Covid -, sarà possibile ammirare questi splendidi scatti durante gli orari di apertura del locale.