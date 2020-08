Loano, allarme per un giovane torinese disperso sul monte Carmo: ricerche in corso

Sono iniziate verso le 7.30 di questa mattina sul versante loanese del monte Carmo le ricerche di un uomo di circa 20 anni del quale non si hanno più notizie da ieri sera.

Secondo quanto riferito si tratta di un ragazzo torinese, giunto in vacanza in riviera assieme alla famiglia, avventuratosi insieme al fratello 15enne (quest'ultimo rientrato in anticipo), in un'escursione nei boschi sulle alture di Boissano iniziata in bicicletta e proseguita a piedi.

In prima linea nelle ricerche i vigili del fuoco ma anche le unità cinofile, i volontari della Croce Rossa che stanno percorrendo i sentieri, il soccorso alpino e la protezione civile.