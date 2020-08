Sposati da un mese, lui prova a strangolarla al parco Ruffini dopo un litigio: arrestato per tentato omicidio

Ha provato a strangolare, su un marciapiede del perimetro di parco Ruffini, la moglie, una 39enne ucraina, con cui si era sposato appena un mese fa: un uomo di 48 anni, romeno, è stato arrestato ieri mattina prima dell'alba dalla polizia, avvertita da una coppia di testimoni che passeggiava nell'area e ha visto tutta la scena.

Tutto è avvenuto intorno alle 5 del mattino tra sabato e domenica in via Trattati di Roma. L'uomo è stato fermato dai passanti mentre aveva ancora le mani strette intorno al collo della donna. A scatenare la sua ira una discussione iniziata in auto, mentre i due stavano tornando a casa. All'arrivo delle volanti, la donna era svenuta.

Ripresa dallo shock, e una volta arrivata e curata in ospedale, ha confermato: "È stato mio marito". Immediate le manette per l'uomo, che dovrà rispondere di tentato omicidio. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire tutti i momenti dell'aggressione e capire il motivo della lite che ho originato tutto.