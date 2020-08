Chiusura della Sp .23 in orario notturno l’11 e il 12 agosto

È prevista per martedì 11 e mercoledì 12 agosto la chiusura al transito in orario notturno della Sp .23 dal km 34+400 (rotatoria Acea) al km 35+500 in direzione della Valli Pellice e Chisone.

La chiusura è programmata dalle ore 20.00 di martedì 11 agosto alle ore 6.00 di mercoledì 12 agosto e dalle ore 20.00 di mercoledì 12 agosto alle ore 6.00 di giovedì 13 agosto per permettere il ripristino dell'impalcato del cavalcavia di strada Baudenasca danneggiato da un urto di un mezzo fuori sagoma avvenuto il 24 luglio.

I lavori consistono nella rimozione di alcune parti di rinforzo e la ricostruzione della geometria con malte strutturali fibrorinforzate. Ci sarà un successivo intervento, che verrà programmato nel mese di settembre, per il completamento dei lavori con la posa di fibre di carbonio.

Tutto il traffico diretto verso le valli Chisone e Pellice dovrà transitare per Pinerolo. Senz'altro la chiusura arrecherà qualche disagio alla circolazione ma la scelta del periodo e la realizzazione nelle ore notturne permetterà di ridurlo al minimo.