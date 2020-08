Grave incidente tra un motociclo e un'auto: centauro in prognosi riservata

Ieri sera, in via Monte Pasubio angolo corso Unione Sovietica, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti una Smart Forfour e un motociclo Piaggio Fly 125 cc.. Sul posto si sono recati gli agenti Reparto Radiomobile (squadra infortunistica) della Polizia Municipale per i rilievi del sinistro.

Il conducente del motociclo, apparso da subito in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale CTO dove è stato ricoverato in prognosi riservata, mentre la conducente della Smart, una signora di nazionalità italiana classe 1968, è stata trasportata all'ospedale Mauriziano per accertamenti.

Dai rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Municipale è emerso che il motociclista, un trentottenne di nazionalità italiana, non è titolare di patente di guida, mentre il motociclo - risultato rubato lo scorso maggio - ha una targa appartenente a un altro veicolo e più precisamente a una moto Suzuki 400 che, dopo un approfondito controllo, è risultata intestata a persona deceduta nel 2018.

Il motociclo è stato posto sotto sequestro.