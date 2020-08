Moncalieri, dopo 14 anni di attesa al via il cantiere per la nuova piscina (FOTO e VIDEO)

Era il 2006 quando la piscina delle Pleiadi, in via Serao, chiudeva i battenti. Non più gioia e risate dei bambini, ma polvere e caos per la piscina. "Restituirla ai moncalieresi sembrava un’impresa impossibile. In molti pensavano sarebbero rimaste solo belle parole e mai fatti concreti", ha replicato il sindaco Paolo Montagna. "E invece, giorno dopo giorno, abbiamo lavorato a questo risultato. Sulla speranza abbiamo costruito il futuro: prima i lavori di bonifica, poi l’inizio del cantiere negli scorsi mesi".

"Con il via alle demolizioni siamo pronti per mettere mano alla ristrutturazione della vasca. Oggi la nuova piscina prende forma: il sogno di una volta che diventa realtà", ha aggiunto il primo cittadino, che ha ringraziato l'assessore ai cantieri Silvano Costantino per l'impegno profuso in tutto questo tempo, "avendo creduto in questo progetto fin dall'inizio".