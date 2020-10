Un problema strutturale al fondo vasca della piscina ha complicato i lavori di costruzione del nuovo impianto di via Serao a Moncalieri, destinato a prendere il posto delle 'defunte' Pleiadi.

I cantieri si sono bloccati per capire come intervenire per risolvere il problema. Da giorni in molti non notavano più movimenti all’interno dell’area e si erano chiesti se ci fosse qualche intoppo.

L’amministrazione comunale di Moncalieri sta aspettando il piano di variante per procedere con l’intervento.