La Reggia di Venaria si prepara al gran finale: spettacoli nei Giardini fino a Ferragosto

Si conclude questa settimana la rassegna estiva "La Meraviglia sul far della sera" ospitata alla Reggia di Venaria, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Via Maestra. Il gran finale proporrà, per la serata di giovedì, il terzo appuntamento di "Studi" per la sonorizzazione del Boschetto del Patio dei Giardini, a cura di The Italian New Wave, in aggiunta agli spettacoli di chiusura della rassegna in programma nel weekend di Ferragosto.

Domani, a partire dalle 19.30, il pubblico può assistere a due ore di sonorizzazione firmata Giorgio Valletta, co-fondatore della storica club night torinese Xplosiva e del festival Club To Club, degustando un aperitivo presso la caffetteria Patio dei Giardini.