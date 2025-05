‘MineraLuserna’ compie 10 anni e li festeggia con Norberto…

‘MineraLuserna’ spegne dieci candeline e celebra questo traguardo con un’edizione che unisce scienza, arte, territorio e una nuova curiosità.

La mostra mineralogica si terrà da domani, sabato 17, a domenica 18 maggio al Palaghiaccio ‘Giorgio Cotta Morandini’ di Torre Pellice. L’evento sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 19 (ingresso libero). Oggi, venerdì 16 maggio, sarà invece dedicato alle scuole con una giornata didattica riservata agli studenti.

“Dieci anni è un traguardo di grande soddisfazione se si considera che siamo partiti da 19 espositori e un solo giorno di esposizione, ma oggi possiamo vantare 104 espositori e tre giorni di mostra – esprime la sua soddisfazione Tullio Parise, presidente di Sën Gian, organizzatrice dell’evento –. Tra le tante novità di quest’anno abbiamo una mostra di artisti locali. Verranno esposti i loro quadri ispirati al mondo dei minerali. Un bel modo per fare incontrare scienza e arte”.

L’evento si rivolge a tre fasce di pubblico: “I locali, per fare scoprire loro che la pietra di Luserna non è interessante solo per gli addetti ai lavori; gli appassionati di mineralogia, per far conoscere loro il nostro territorio; e ovviamente i curiosi. Anche se il nostro pubblico più entusiasta sono sempre i bambini. Custodi del nostro domani e perché no, anche della fiera stessa...” sorride.

‘MineraLuserna’ propone una programmazione varia: la mostra-mercato di minerali e gemme, laboratori per bambini e ragazzi e le esposizioni di campioni provenienti da musei ed associazioni del territorio.

Domani si svolgeranno tre visite guidate alle cave di pietra di Luserna (ore 10,30, 15 e 17) con il professor Riccardo Sandrone (prenotazione obbligatoria).

Sempre sabato, alle 10,30, è prevista la presentazione del libro ‘Labor Mirabilis’, traduzione dal latino del primo trattato di paleontologia piemontese, curata dagli studenti del liceo Pascal di Giaveno.

Domenica 18 maggio alle 10, si terrà la conferenza di Manlio Vineis ‘Diventare ricercatori di minerali’.

Entrambi i giorni, è in programma un corso di fotografia naturalistica dedicato ai minerali, condotto da Roberto Appiani (iscrizione obbligatoria).

“Quest’anno ci sarà anche un animale un po’ strano ad accogliere gli avventori, è innocuo... è un fossile di nome Norberto! – incuriosisce Parise –. Per saperne di più però è necessario fare un salto alla mostra...”.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a mineraluserna@gmail.com - associazionesengian@gmail.com - tullioparise@gmail.com o contattare il numero 348 0382734.