A Ferragosto Gtt “non va in vacanza”: informazioni e orari dei servizi turistici

Buone notizie per i torinesi che rimarranno in città a Ferragosto o per quei turisti attesi all'ombra della Mole nei prossimi giorni: Gtt, infatti, non "va in vacanza".

L'azienda che gestisce il trasporto pubblico, offrirà una Torino da ammirare dall'alto: da Superga grazie alla storica Tranvia che da Sassi sale sino alla famosa Basilica o dalla terrazza più famosa di Torino, in vetta alla Mole Antonelliana, dove si può salire con l’ascensore panoramico.

La tranvia Sassi-Superga sarà in servizio con il normale orario sabato e festivi dalle 9.00 alle 20.00 lunedì – venerdì dalle 10:00 alle 18:00 (escluso il mercoledì, giorno di chiusura infrasettimanale).

L'ascensore della Mole Antonelliana sarà in funzione dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (escluso il martedì, giorno di chiusura infrasettimanale).

Garantiti nel week-end di ferragosto anche i collegamenti con la Reggia di Venaria: la linea Venaria Express, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto sarà in funzione con servizio diretto da piazza Castello (capolinea fronte Teatro Regio - fermata n. 409) alla Reggia, senza fermate intermedie.

Bisognerà aspettare mercoledì 9 settembre per la ripartenza delle “Ceneinmovimento” sul Gustotram e il Ristocolor Gtt, dopo la sospensione dovuta all'emergenza Covid-19. E' già possibile prenotare online.

Per rispettare il distanziamento richiesto dalla normativa anticontagio, sarà possibile prenotare direttamente sul sito Gtt un aperitivo o una cena per due persone allo stesso tavolo, che non devono essere soggette al distanziamento interpersonale; per le prenotazioni di più persone sempre non vincolate al distanziamento interpersonale allo stesso tavolo (3 o 4) è sufficiente telefonare all’ufficio Servizi Turistici ai numeri 011 5764733 - 011 5764750 o inoltrare richiesta via email all’indirizzo servizituristici@gtt.to.it. L'ufficio resterà chiuso solamente nella settimana dal 14 al 23 agosto. Per la partecipazione sarà richiesta la compilazione di un’autocertificazione da consegnare al catering al momento della salita a bordo.